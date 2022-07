Covid, sì alla quarta dose per over 60 e fragili over 12 a partire da 120 giorni dopo la terza dose. CIRCOLARE Ministero della Salute (Di lunedì 11 luglio 2022) Ecco la CIRCOLARE firmata dal Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, che apre alla somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid per gli over 60 e per i fragili over 18 a partire da almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) Ecco lafirmata dal Direttore generalePrevenzione del, Gianni Rezza, che apresomministrazionedi vaccino contro ilper gli60 e per i18 ada almeno 120o dall’ultima infezione successiva al richiamo. L'articolo .

