Covid, Ricciardi: 'Nel mondo scadute centinaia di migliaia di dosi per diffidenza' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Sul vaccino anti-Covid in Paesi in via di sviluppo, come in alcune aree disagiate dell'Asia e dell'Africa, "c'è stata una grande diffidenza. Sono scadute centinaia di migliaia di dosi donate ad alcuni Paesi. E questo perché, attraverso la cultura locale o credenze religiose, la popolazione è stata sobillata contro la somministrazione". Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento a 'InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro', promosso da GlaxoSmithKline (Gsk) presso la propria sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese. "La campagna vaccinale mondiale contro il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Sul vaccino anti-in Paesi in via di sviluppo, come in alcune aree disagiate dell'Asia e dell'Africa, "c'è stata una grande. Sonodididonate ad alcuni Paesi. E questo perché, attraverso la cultura locale o credenze religiose, la popolazione è stata sobillata contro la somministrazione". Lo ha detto Walter, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento a 'InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro', promosso da GlaxoSmithKline (Gsk) presso la propria sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese. "La campagna vaccinale mondiale contro il ...

