Covid, quarta dose agli over 60 in Italia: ecco quando verrà somministrato il richiamo (Di lunedì 11 luglio 2022) La pandemia non è finita e il Covid, giorno dopo giorno, non fa altro che ricordarcelo. L'aumento esponenziale dei contagi è evidente. Gli esperti non vogliono però creare allarmismi bensì assicurarsi che i cittadini prendano le giuste precauzioni e facciano attenzione. Riguardo la quarta dose ci sono alcune novità, ecco nel dettaglio. Leggi anche: Covid e i viaggi all'estero, tornano le restrizioni: ecco dove quarta dose: le novità La quarta dose del vaccino anti-Covid sarà estesa anche agli over 60 in Italia. A dichiararlo, il ministro della Salute, Roberto Speranza durante il congresso della Uil pensionati.

