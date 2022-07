Covid, oggi nel Lazio 4437 nuovi contagi e 7 decessi: il bollettino aggiornato (Di lunedì 11 luglio 2022) Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio dei casi Covid in tutto il territorio della regione, soprattutto ora che la curva pandemica sta leggermente rialzandosi, nonostante le alte temperature. Le restrizioni sono calate, così come le norme precauzionali, e forse il picco di questa ondata ancora deve giungere. Secondo qualche esperto arriverà per la fine di luglio. Intanto ecco i dati aggiornati per oggi, lunedì 11 luglio. Leggi anche: Covid, quarta dose agli over 60 in Italia: ecco quando verrà somministrato il richiamo I numeri dalla regione Lazio nuovi contagi: 4437 (ieri 9547, scorsa settimana 4777) Trend al 0,24% (ieri 0,53%) Ricoverati: +52 (settimanale +52, scorsa settimana +27) % occupazione posti disponibili: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022). Continua l’opera di monitoraggio dei casiin tutto il territorio della regione, soprattutto ora che la curva pandemica sta leggermente rialzandosi, nonostante le alte temperature. Le restrizioni sono calate, così come le norme precauzionali, e forse il picco di questa ondata ancora deve giungere. Secondo qualche esperto arriverà per la fine di luglio. Intanto ecco i dati aggiornati per, lunedì 11 luglio. Leggi anche:, quarta dose agli over 60 in Italia: ecco quando verrà somministrato il richiamo I numeri dalla regione(ieri 9547, scorsa settimana 4777) Trend al 0,24% (ieri 0,53%) Ricoverati: +52 (settimanale +52, scorsa settimana +27) % occupazione posti disponibili: ...

