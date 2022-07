Covid oggi Italia, 37.756 contagi e 127 morti: bollettino 11 luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 37.756 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 127 morti. Sono 188.153 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che portano il tasso di positività al 20%, in calo rispetto a ieri quando era al 26,3%. In aumento i ricoverati con sintomi (+410 da ieri per un totale di 9.454), e le persone in terapia intensiva (+10 da ieri per un totale di 360). Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 4.437 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Si ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 37.756 i nuovida Coronavirus in, 112022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 127. Sono 188.153 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che portano il tasso di positività al 20%, in calo rispetto a ieri quando era al 26,3%. In aumento i ricoverati con sintomi (+410 da ieri per un totale di 9.454), e le persone in terapia intensiva (+10 da ieri per un totale di 360). Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 4.437 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 11. Si ...

