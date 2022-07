Covid oggi Italia, 37.756 contagi e 127 morti: bollettino 11 luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 37.756 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 127 morti. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 4.437 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 7 morti. A Roma i nuovi casi sono 2.571. “oggi nel Lazio, su 3.221 tamponi molecolari e 18.299 tamponi antigenici per un totale di 21.520 tamponi, si registrano 4.437 nuovi casi positivi (-5.110), sono 7 i decessi (+2), 881 i ricoverati (+52), ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 37.756 i nuovida Coronavirus in, 112022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 127. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 4.437 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 11. Si registrano inoltre altri 7. A Roma i nuovi casi sono 2.571. “nel Lazio, su 3.221 tamponi molecolari e 18.299 tamponi antigenici per un totale di 21.520 tamponi, si registrano 4.437 nuovi casi positivi (-5.110), sono 7 i decessi (+2), 881 i ricoverati (+52), ...

borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - Agenzia_Ansa : A Macao è in atto la peggiore ondata di Covid dall'inizio della pandemia. Oggi è stato annunciato un lockdown, che… - Corriere : Vaccinazioni Covid, Speranza: «Al via la quarta dose per over 60» - BSicolo : RT @borghi_claudio: Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, indiri… - lindipende : ?? «Oggi non faremmo lo stesso»: è quanto ha recentemente affermato #SørenBrostrøm – uno scienziato che riveste il r… -