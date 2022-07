Covid oggi Emilia, 4.371 contagi e 12 morti: bollettino 11 luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.371 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bolletino di oggi, 11 luglio. Si registrano inoltre altri 12 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.643.771 casi di positività. 10.442 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.685 molecolari e 5.757 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 41,8%. Si registrano 12 decessi: 2 in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 86 e 87 anni); 1 in provincia di Modena (un uomo di 73 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 84 anni); 3 in provincia di Ferrara (due donne di 77 e 87 anni e un uomo di 88); 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 88 e un uomo di 92 anni nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.371 i nuovidainRomagna secondo il bolletino di, 11. Si registrano inoltre altri 12. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.643.771 casi di positività. 10.442 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.685 molecolari e 5.757 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 41,8%. Si registrano 12 decessi: 2 in provincia di Reggio(due uomini di 86 e 87 anni); 1 in provincia di Modena (un uomo di 73 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 84 anni); 3 in provincia di Ferrara (due donne di 77 e 87 anni e un uomo di 88); 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 88 e un uomo di 92 anni nel ...

