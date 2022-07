Covid, oggi 37.756 nuovi contagi e 127 morti. Speranza: «Subito la quarta dose agli over 60» (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono stati 37.756 i nuovi casi di Covid e 127 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi registrati erano stati 79.920 e i decessi 44; il giorno prima 98.044 con 93 vittime. Il tasso di positività è oggi al 20% su 188.153 tamponi processati, in calo rispetto a quello di ieri che era al 26,3% su 303.848 tamponi tra antigenici e molecolari. In aumento, poi, i ricoverati con sintomi, che oggi sono 410 in più di ieri per un totale di 9.454. Aumentano anche le persone in terapia intensiva: sono 10 in più di ieri per un totale di 360. In questo contesto, si accelera sulla quarta dose, rispetto alla quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato l’apertura immediata della somministrazione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono stati 37.756 icasi die 127 iin Italia nelle ultime 24 ore. Ieri iregistrati erano stati 79.920 e i decessi 44; il giorno prima 98.044 con 93 vittime. Il tasso di positività èal 20% su 188.153 tamponi processati, in calo rispetto a quello di ieri che era al 26,3% su 303.848 tamponi tra antigenici e molecolari. In aumento, poi, i ricati con sintomi, chesono 410 in più di ieri per un totale di 9.454. Aumentano anche le persone in terapia intensiva: sono 10 in più di ieri per un totale di 360. In questo contesto, si accelera sulla, rispetto alla quale il ministro della Salute, Roberto, ha annunciato l’apertura immediata della somministrazione ...

