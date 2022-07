Covid, news. Bollettino: 79.920 nuovi casi e 44 morti. Tasso di positività al 26,3% (Di lunedì 11 luglio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 303.848. Crescono i ricoveri in terapia intensiva (+6) e nei reparti ordinari (+180). Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Atteso il via libera dell'Ema alla quarta dose per gli over 60 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 luglio 2022) I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 303.848. Crescono i ricoveri in terapia intensiva (+6) e nei reparti ordinari (+180). Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Atteso il via libera dell'Ema alla quarta dose per gli over 60

Pubblicità

CarloCalenda : E fossi in te penserei agli articoli che il tuo “giornale” scriveva sul COVID come influenza o sul vaccino killer.… - HuffPostItalia : Report Iss: la mortalità 7 volte più alta per chi non è vaccinato - repubblica : Covid, 79.920 nuovi casi e 44 morti. Positivita' al 26,3% - pranchere : La fuga di Jungels, l'uomo che aveva iniziato il Tour de France con il Covid - la Repubblica - QLexPipiens : ...e quattro volte di più chi non ha fatto la quarta. La logica è questa, giusto? La Repubblica - Il Long Covid co… -