Covid | Meloni | ' Governo si svegli su ventilazione meccanica | scienza riconosce validità'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Buona parte del mainstream ha deriso o ignorato la nostra proposta in merito al sistema di ventilazione meccanica controllata nelle scuole e negli edifici pubblici come mezzo di contrasto al contagio. Oggi, questa continua ad esser accreditata e riconosciuta dalla comunità scientifica. Quand'è che si sveglierà il Governo?". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

