Covid, le news. Il bollettino: 37.756 casi e 127 decessi. Tasso positività al 20%. LIVE (Di lunedì 11 luglio 2022) In aumento i ricoveri ordinari (+410) e le terapie intensive (+10). Sono 188.153 i tamponi processati. "Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose alle persone sopra i 60 anni". Lo dichiara il ministro della Salute. Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale.

