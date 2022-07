Covid in Lombardia: 3.666 nuovi positivi, tasso al 23,6%. A Bergamo +288 casi (Di lunedì 11 luglio 2022) Coronavirus Il report di lunedì 11 luglio. Effettuati 15.526 tamponi. Lieve aumento per i ricoveri in terapia intensiva (+1), più consistente negli altri reparti (+27). Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 luglio 2022) Coronavirus Il report di lunedì 11 luglio. Effettuati 15.526 tamponi. Lieve aumento per i ricoveri in terapia intensiva (+1), più consistente negli altri reparti (+27).

