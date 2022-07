Covid, il governo non torna indietro: 'Basta restrizioni, chi fa previsioni apocalittiche fa il male del Paese' (Di lunedì 11 luglio 2022) Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di Mediaset ha parlato della strategia del governo per continuare il contenimento del Covid e, al momento, sembrano scongiurate le misure ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di Mediaset ha parlato della strategia delper continuare il contenimento dele, al momento, sembrano scongiurate le misure ...

