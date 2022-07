Covid, Ema ed Ecd raccomandano il richiamo del vaccino per gli over 60 | Speranza: "L'Italia si adegua subito" (Di lunedì 11 luglio 2022) Con i contagi in forte crescita ei ricoveri ospedalieri in aumento, le autorità ritengono utile un altro richiamo per le fasce d'età sotto gli 80 anni ei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 luglio 2022) Con i contagi in forte crescita ei rici ospedalieri in aumento, le autorità ritengono utile un altroper le fasce d'età sotto gli 80 anni ei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Non c'è tempo da perdere per i richiami dei vaccini anti Covid a over 60 e fragili'. Lo dice la commissaria Ue all… - AlexBazzaro : Covid, Ema: verso il via libera ai vaccini annuali. Il greenpass per antifluenzale. ?? #circoxovid - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - saryxs87 : RT @dottorbarbieri: ?????? OK EMA alla #quartadose per over60 e fragili - clladm : RT @antoniodiba: Ema ed ECDC aggiornano le raccomandazioni sul vaccino Covid. Propongono la quarta dose per tutti gli over 60 e per i fragi… -