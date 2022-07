Covid | Andrea Costa a Morning News | Prudenza e responsabilità sì | ma paura no

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'L'obiettivo è arrivare a convivere con il virus e convivere significa prendere anche in considerazione l'ipotesi c… - Maurizi89669463 : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Covid? “Rimarrà fino alla sostituzione di certe classi d’età “. La rivelazione choc di Crisanti Il v… - prospettico1 : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Covid? “Rimarrà fino alla sostituzione di certe classi d’età “. La rivelazione choc di Crisanti Il v… - RitaStefanelli1 : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Covid? “Rimarrà fino alla sostituzione di certe classi d’età “. La rivelazione choc di Crisanti Il v… - FAMAWIPP : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Covid? “Rimarrà fino alla sostituzione di certe classi d’età “. La rivelazione choc di Crisanti Il v… -

Il sottosegretario alla sanità: 'L'obiettivo è quello di convivere con la pandemia, non di arrivare al contagio ...L'attesa, ha spiegato infatti il sottosegretario alla SaluteCosta , è per le indicazioni da ... verranno inclusi i fragili senza limiti di età, gli over 60 e i guariti da- 19 e i ..."Al momento il governo non torna indietro e non ci saranno misure restrittive": a dichiararlo a Morning News, il programma di Canale 5 condotto da Simona Branchetti, è Andrea Costa, sottosegretario al ...Oltre a dire una volta per tutte che non vi saranno restrizioni per il Covid durante l'estate, Costa dà il suo punto di vista sulla situazione attuale.