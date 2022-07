Covid, altri 31 decessi in Lombardia: “Subito quarta dose di vaccino agli over 60” (Di lunedì 11 luglio 2022) “L’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Già oggi (lunedì 11 luglio, ndr) adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al congresso nazionale Uil pensionati. Nel frattempo, a fronte di 15.526 tamponi sono 3.666 i nuovi positivi in Lombardia (23,6%). Di questi, 288 in Bergamasca. Negli ospedali del territorio aumentano di una unità i ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 luglio 2022) “L’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni. Già oggi (lunedì 11 luglio, ndr) adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni. Guai a pensare che la batta contro ilsia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al congresso nazionale Uil pensionati. Nel frattempo, a fronte di 15.526 tamponi sono 3.666 i nuovi positivi in(23,6%). Di questi, 288 in Bergamasca. Negli ospedali del territorio aumentano di una unità i ...

