a Tgcom24 il pianista sopravvissuto: 'E' come un sogno, vissuto e passato, ma sempre dentro me'

polifosfazenri : aggiungi segnalazione alla NATO, wwf, giudici di Thick Sister, chiudetemilaudio, la Penny, ai seni della Calippa e… - FrancescoLRizzo : @MT_Meli_ Quella dietro sarà la Costa Concordia. - Mottalemi : La storia della Costa Concordia completamente assurda ragazze mi sento montare addosso una rabbia allucinante - isMartinaaa : Sto costeggiando il fiume di un paese che si chiama concordia, quindi si può dire che sono sulla costa concordia - frog_off98 : @YOlCHIYUKIMURA Aaaah costa concordia! ?????? -

Costa Concordia, la Corte Europea respinge il ricorso di Schettino sull'"iniquità" del processo I legali avevano puntato il dito su una "campagna mediatica che avrebbe condizionato il procedimento" e sul giudizio d'appello ...