“Cose pesanti, è stato molto brutto”. Belen Rodriguez, perché era sparita: i fan avevano sospetti (Di lunedì 11 luglio 2022) Belen Rodriguez, perché è sparita dai social. Adesso finalmente è stata fatta chiarezza e in maniera definitiva proprio dalla showgirl argentina, che è apparsa anche molto infastidita da ciò che è successo nei giorni scorsi. Non postava infatti immagini di sé dal 29 giugno scorso e subito erano emersi dei retroscena, che stavano facendo preoccupare i fan. Retroscena che sono stati categoricamente smentiti dalla donna, che invece ha rivelato di aver avuto un problema decisamente più grande. Belen Rodriguez, perché è sparita dai social. Ora lo sappiamo con certezza, quindi non ha niente a che fare con Stefano De Martino ed Antonino Spinalbese. Con il primo le Cose vanno alla grande, visto che lei è apparsa in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)dai social. Adesso finalmente è stata fatta chiarezza e in maniera definitiva proprio dalla showgirl argentina, che è apparsa ancheinfastidita da ciò che è successo nei giorni scorsi. Non postava infatti immagini di sé dal 29 giugno scorso e subito erano emersi dei retroscena, che stavano facendo preoccupare i fan. Retroscena che sono stati categoricamente smentiti dalla donna, che invece ha rivelato di aver avuto un problema decisamente più grande.dai social. Ora lo sappiamo con certezza, quindi non ha niente a che fare con Stefano De Martino ed Antonino Spinalbese. Con il primo levanno alla grande, visto che lei è apparsa in ...

