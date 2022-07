Cosa vuol dire la riduzione di gas all’Italia da parte di Gazprom (Di lunedì 11 luglio 2022) Gazprom taglia di un terzo della fornitura di gas all’Italia, da adesso saranno forniti 21 milioni di metri cubi al giorno a fronte di 32 milioni di media quotidiana delle ultime settimane. L’annuncio è arrivato da una nota di Eni, che ha avvertito delle operazioni aggressive da parte del Cremlino. Prima che scoppiasse il conflitto la fornitura del colosso russo era addirittura di 63 milioni di metri cubi. Poi quasi dimezzati, fino ai 32 milioni che arrivavano fino a ieri, e adesso una nuova riduzione. È anche arrivato uno stop di dieci giorni alle forniture di gas dalla Russia anche alla Germania, ufficialmente per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1. Le forniture dovrebbero essere ripristinate alle prime ore del 21 luglio. Gazprom dice che i ritardi nei lavori di riparazione sono da ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 luglio 2022)taglia di un terzo della fornitura di gas, da adesso saranno forniti 21 milioni di metri cubi al giorno a fronte di 32 milioni di media quotidiana delle ultime settimane. L’annuncio è arrivato da una nota di Eni, che ha avvertito delle operazioni aggressive dadel Cremlino. Prima che scoppiasse il conflitto la fornitura del colosso russo era addirittura di 63 milioni di metri cubi. Poi quasi dimezzati, fino ai 32 milioni che arrivavano fino a ieri, e adesso una nuova. È anche arrivato uno stop di dieci giorni alle forniture di gas dalla Russia anche alla Germania, ufficialmente per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1. Le forniture dovrebbero essere ripristinate alle prime ore del 21 luglio.dice che i ritardi nei lavori di riparazione sono da ...

