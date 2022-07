CorSport | le famiglie e i bambini laziali insorgono contro gli insulti degli ultras ad Acerbi

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 luglio 2022) Finalmente il popolo sano della Lazio ha preso posizionegli. Il Corriere dello Sport parla di risveglio delle coscienze civili, in ritiro, ad Auronzo. “Un giorno, ci piace immaginare, l’episodio di Auronzo forse verrà ricordato per il risveglio delle coscienze civili. Quel moto di ribellione di fronte a cui ogni forma di prevaricazione viene disinnescata in un attimo, senza generare violenza. Le, piene di padri e di figli, di donne e di pensionati, saliti in montagna per seguire la Lazio e godersi le vacanze, hanno risposto e reagito, non sono rimasti in silenzio, girandosi dall’altra parte. Fischi agli, applausi per. E’ successo in mattinata, ...