CorSport: Dybala prigioniero del mercato. Il Napoli manda segnali, ma il futuro dell’argentino resta in dubbio (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra oggi e domani Paulo Dybala farà il punto della situazione con il suo agente, ma il suo futuro resta un rebus, scrive il Corriere dello Sport. “Essendo ormai prossima la metà di luglio ed essendo già in ritiro praticamente tutte le formazioni professionistiche del mondo, non avere ancora una squadra lo infastidisce. Il tempo stringe e a breve per lui verrà il momento di prendere una decisione”. I nomi sono sempre quelli: Inter e Roma in pole e, dietro, Napoli, Milan e le piste estere che sono Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal e United. “Difficile fare un borsino, sbilanciarsi su chi ha più possibilità perché Dybala si è messo nell’angolo da solo, chiedendo un ingaggio, dei bonus e delle commissioni che hanno ristretto la lista delle pretendenti”. Con l’Inter Dybala ha tirato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra oggi e domani Paulofarà il punto della situazione con il suo agente, ma il suoun rebus, scrive il Corriere dello Sport. “Essendo ormai prossima la metà di luglio ed essendo già in ritiro praticamente tutte le formazioni professionistiche del mondo, non avere ancora una squadra lo infastidisce. Il tempo stringe e a breve per lui verrà il momento di prendere una decisione”. I nomi sono sempre quelli: Inter e Roma in pole e, dietro,, Milan e le piste estere che sono Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal e United. “Difficile fare un borsino, sbilanciarsi su chi ha più possibilità perchési è messo nell’angolo da solo, chiedendo un ingaggio, dei bonus e delle commissioni che hanno ristretto la lista delle pretendenti”. Con l’Interha tirato ...

Pubblicità

capuanogio : Nelle prossime ore #Dybala farà il punto della situazione con il suo agente #Antun. #Inter e #Roma restano in pole,… - CorSport : Il #Napoli e il sogno #Dybala: cosa deve succedere perché diventi reale ?? - napolista : CorSport: Dybala prigioniero del mercato. Il Napoli manda segnali, ma il futuro dell’argentino resta in dubbio Nel… - FlashJ18 : RT @capuanogio: Nelle prossime ore #Dybala farà il punto della situazione con il suo agente #Antun. #Inter e #Roma restano in pole, anche s… - Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??#Dybala, è #Inter-#Roma ??#Leclerc riapre il mondiale #calciomercato #se… -