Corriere dello Sport – ufficiale la rescissione consensuale del contratto (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 22:51:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Ora c’è anche il timbro dell’ufficialità. L’avventura di Arturo Vidal con l’Inter è ufficialmente terminata, dopo due stagioni piuttosto ricche di titoli (tre), ma tutt’altro che soddisfacenti per il centrocampista cileno a livello di prestazioni e di minutaggio. Inter, il comunicato sulla rescissione di Vidal Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato poco dopo le 20, infatti, la società nerazzurra ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto tra le parti: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 22:51:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Ora c’è anche il timbro dell’ufficialità. L’avventura di Arturo Vidal con l’Inter è ufficialmente terminata, dopo due stagioni piuttosto ricche di titoli (tre), ma tutt’altro che soddisfacenti per il centrocampista cileno a livello di prestazioni e di minutaggio. Inter, il comunicato sulladi Vidal Attraverso un comunicatopubblicato poco dopo le 20, infatti, la società nerazzurra ha comunicato la risoluzionedeltra le parti: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzionedeldel centrocampista cileno ...

