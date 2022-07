"Corridoi di grano nel Mar Nero". Erdogan prova a convincere Putin, la reazione dello Zar (Di lunedì 11 luglio 2022) Il giorno della mediazione è arrivato. Dopo l'incontro ad Ankara tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per sbloccare il grano di Kiev nei porti minati e la firma di nove accordi bilaterali, il presidente turco si è mosso. A mancare è sempre l'adesione di Mosca al piano studiato dalla Turchia con Onu e Ucraina. "Ma noi crediamo di poter mediare" aveva dichiarato Erdogan solo 5 giorni fa. Per questo oggi ha sentito al telefono Vladimir Putin: "È giunto il momento di agire per attuare il piano per la creazione di Corridoi per l'esportazione del grano ucraino". Al centro del colloquio proprio i Corridoi di grano nel Mar Nero. Il presidente turco ha ribadito al collega ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Il giorno della mediazione è arrivato. Dopo l'incontro ad Ankara tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente turco Recep Tayyipper sbloccare ildi Kiev nei porti minati e la firma di nove accordi bilaterali, il presidente turco si è mosso. A mancare è sempre l'adesione di Mosca al piano studiato dalla Turchia con Onu e Ucraina. "Ma noi crediamo di poter mediare" aveva dichiaratosolo 5 giorni fa. Per questo oggi ha sentito al telefono Vladimir: "È giunto il momento di agire per attuare il piano per la cdiper l'esportazione delucraino". Al centro del colloquio proprio idinel Mar. Il presidente turco ha ribadito al collega ...

