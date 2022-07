Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 luglio: 79.920 nuovi casi, i morti sono 44 (Di lunedì 11 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 79.920 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 98.044. Diminuiscono i tamponi effettuati: 303.848, contro i 389.576 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 26,3% (ieri era 25,2%). sono 44 i morti (compreso qualche riconteggio), 6 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 11.234, poi il Lazio con 9.547. Sul fronte dei ricoveri - dato ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 luglio 2022) Nelle ultime 24 orestati 79.920 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 98.044. Diminuiscono i tamponi effettuati: 303.848, contro i 389.576 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 26,3% (ieri era 25,2%).44 i(compreso qualche riconteggio), 6 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 10(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 11.234, poi il Lazio con 9.547. Sul fronte dei ricoveri - dato ...

