Coppa Italia | si parte il 5 agosto! Ecco il calendario TV della nuova edizione

Il calendario della Coppa Italia 2022-2023 inizia ufficialmente il 30 luglio con i turni preliminari, ma sarà a partire dal 5 agosto, con le sfide valide per i trentaduesimi di finale, che Mediaset proporrà tutte le partite in diretta TV e in chiaro sui suoi canali. Nella passata edizione la vittoria finale andò all'Inter: i nerazzurri superarono nell'atto conclusivo i rivali della Juventus, aggiudicandosi così il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana. Successo che permetterà alla squadra di Simone Inzaghi di giocarsi di nuovo il titolo della SuperCoppa Italiana nel 2023.

