Controffensiva Usa | il fronte strategico è nel Pacifico e l' obiettivo ' Dragone rosso' | ossia la Cina

(Di lunedì 11 luglio 2022) Perché, come più volte documentato da Globalist con articoli e interviste, il competitor assoluto per gli Stati Uniti non è la Russia. E' la. Schermaglie diplomatiche Il segretario di Stato ...

Si scrive "Ucraina". Si legge "Taiwan". Perché il vero fronte strategico della politica americana su scala globale, non è l'Est europeo. E' il Pacifico. Perché, come più volte documentato da Globalist con articoli e interviste, il competitor assoluto per gli Stati Uniti non è la Russia. E' la Cina. Ci sono nuovi segnali che indicherebbero la volontà dell'esercito russo di conquistare l'oblast di Kharkiv e, forse, nuovi territori nel quadrante meridionale dell'Ucraina.