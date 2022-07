Conte | “Il reddito di cittadinanza è presidio di legalità | ha tolto braccia alle mafie e permesso di dire no ai ricatti Abolirlo è pericoloso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) “Ildinon è stato solo un paracadute sociale per molte famiglie nei periodi più bui della crisi pandemica. Ha rappresentato anche una concreta possibilità per molti che, pur stretti dal giogo della fame, hanno potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali”. Così, in un post sul proprio profilo Facebook, il leader M5s Giuseppeha commentato le intercettazioni effettuate dalla Procura di Palermo nell’indagine chiamata “Vento”, in cui il boss palermitano Giuseppe Incontrera si lamenta con un sodale di non trovare più “picciuttieddi”: “E con questa minchia dipeggio è! Minchia perché quello già dice io ho 1200 al mese… che minchia vengo!”. “Le intercettazioni emerse nell’ambito dell’operazione “Vento” hanno confermato la bontà di uno strumento che ha ...