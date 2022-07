Concorso segretari comunali 2021, 345 posti e 448 borsisti: piani operativi preselettiva (Di lunedì 11 luglio 2022) ***aggiornamento dell’11/07/2022: sono stati pubblicati, per ciascuna sede di Concorso, i piani operativi per la gestione e lo svolgimento della prova preselettiva del corso-Concorso per segretari comunali, prevista per il giorno 20 luglio 2022. Preparati con il Simulatore gratuito di Maggioli Editore! ***aggiornamento del 01/07/2022: pubblicata la banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva del Concorso segretari comunali 2021. Scarica la banca dati Appuntamento il 4 luglio dalle 10 alle 11.30 –> Commento di Cotruvo alla Banca dati segretari comunali ***aggiornamento del 30/06/2022: sul sito ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 luglio 2022) ***aggiornamento dell’11/07/2022: sono stati pubblicati, per ciascuna sede di, iper la gestione e lo svolgimento della provadel corso-per, prevista per il giorno 20 luglio 2022. Preparati con il Simulatore gratuito di Maggioli Editore! ***aggiornamento del 01/07/2022: pubblicata la banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la provadel. Scarica la banca dati Appuntamento il 4 luglio dalle 10 alle 11.30 –> Commento di Cotruvo alla Banca dati***aggiornamento del 30/06/2022: sul sito ...

