Concorso Ministero Salute | 20 tecnici | online la graduatoria finale

*aggiornamento dell'11/07/2022: online la graduatoria finale del Concorso Ministero Salute, per titoli ed esami, per la copertura di 20 posti di personale non dirigenziale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici periferici. Leggi l'avviso *aggiornamento dell'1/02/2022: Nella Gazzetta Ufficiale numero 9 del 1° febbraio è stato pubblicato il diario della prova scritta del Concorso del Ministero della Salute per 20 tecnici, che si terrà il 21 febbraio 2022 da remoto con sistema di proctoring, secondo il seguente calendario: ore 9,00 da Abate a Di Cesare; ore 12,00 da Di Domenico a Morbidelli; ore 15,00 da Morelli a ...

