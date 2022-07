Concorsi Università Palermo | 316 assunzioni in arrivo

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 11 luglio 2022) Interessanti novità per gli aspiranti candidati ainegli Atenei Universitari grazie ai prossimi. Le prossime procedure di selezione del personale saranno finalizzate all’assunzione di oltre 300 figure professionali, tra cui: bibliotecari, amministrativi, tecnici e personale socio sanitario. Per far fronte alla recente diminuzione di organico dei propri dipartimenti e uffici, l’Ateneo diha delineato un nuovo piano assunzionale al fine di incrementare del 15 per cento il numero di profili professionali impiegati. Gli inserimenti in programma, quindi, serviranno a potenziare l’organico degli uffici amministrativi e dei singoli dipartimento dell’Ateneo. Saranno 316 le unità inserite nei ruoli dell’ditramite ...