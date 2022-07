Concerto di Haiducii e Carolina Marquez a Monopoli: ecco quando (Di lunedì 11 luglio 2022) Sabato 16 luglio la famosa artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na e la nota cantante di Ritmo e Sexo grandi protagoniste dell’inauguration party dell’Oasy Byblon di Marina di Corsano BARI – Le due grandi star della dance music internazionale, Haiducii e Carolina Marquez, si esibiranno in Concerto sabato 16 luglio in Puglia. La famosa artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na e la nota cantante di Ritmo e Sexo saranno le grandi protagoniste dell’inauguration party dell’Oasy Byblon di Marina di Corsano, in Salento. Appuntamento davvero imperdibile e molto atteso per i fan e gli appassionati della dance music degli anni Novanta e Duemila. Per la popolare e stimata cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache si tratta della terza tappa del suo tour 2022 estivo. La prima data zero dei suoi ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 luglio 2022) Sabato 16 luglio la famosa artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na e la nota cantante di Ritmo e Sexo grandi protagoniste dell’inauguration party dell’Oasy Byblon di Marina di Corsano BARI – Le due grandi star della dance music internazionale,, si esibiranno insabato 16 luglio in Puglia. La famosa artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na e la nota cantante di Ritmo e Sexo saranno le grandi protagoniste dell’inauguration party dell’Oasy Byblon di Marina di Corsano, in Salento. Appuntamento davvero imperdibile e molto atteso per i fan e gli appassionati della dance music degli anni Novanta e Duemila. Per la popolare e stimata cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache si tratta della terza tappa del suo tour 2022 estivo. La prima data zero dei suoi ...

