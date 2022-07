“Cominciamo oggi”. Problemi per l’Italia: la decisione di Putin sul gas. Arriva la comunicazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Iniziano i primi Problemi col gas proveniente dalla Russia. A riferirlo è direttamente Eni che fa sapere al governo italiano che “Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno”. Dobbiamo però fare alcune considerazioni: questa riduzione Arriva durante lo stop di 10 giorni alle forniture di gas dalla Russia alla Germania per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1. C’è inoltre da specificare che Gazprom ha già fatto sapere che le stesse forniture dovrebbero essere ripristinate alle prime ore del 21 luglio dopo l’interruzione annunciata a partire dalle 6 di questa mattina. Tuttavia il timore è che possano non riprendere mai, soprattutto per via di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Iniziano i primicol gas proveniente dalla Russia. A riferirlo è direttamente Eni che fa sapere al governo italiano che “Gazprom ha comunicato che per la giornata difornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno”. Dobbiamo però fare alcune considerazioni: questa riduzionedurante lo stop di 10 giorni alle forniture di gas dalla Russia alla Germania per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1. C’è inoltre da specificare che Gazprom ha già fatto sapere che le stesse forniture dovrebbero essere ripristinate alle prime ore del 21 luglio dopo l’interruzione annunciata a partire dalle 6 di questa mattina. Tuttavia il timore è che possano non riprendere mai, soprattutto per via di un ...

