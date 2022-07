Come si è giustificato l’unico deputato M5S che ha votato la fiducia al governo sul dl Aiuti (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo strappo dei deputati del Movimento 5 Stelle alla Camera con l’assenza durante la fiducia al governo sul dl Aiuti potrebbe avere serie conseguenze per la tenuta della maggioranza e per le future alleanze dei grillini: dei 104 parlamentari pentastellati 85 hanno rispettato gli “ordini di scuderia” dettati durante le dichiarazioni di voto dal capogruppo Davide Crippa, 18 risultavano in missione, e soltanto uno ha votato a favore dell’esecutivo: Francesco Berti, che su Twitter ha poi spiegato le sue motivazioni. “Ho votato a favore del decreto Aiuti – ha scritto – perché due crisi di governo in una legislatura sono già troppe. I chiarimenti nella maggioranza sono utili, ma devono avere una data di inizio e di fine. Ne va dell’affidabilità delle forze politiche e dei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo strappo dei deputati del Movimento 5 Stelle alla Camera con l’assenza durante laalsul dlpotrebbe avere serie conseguenze per la tenuta della maggioranza e per le future alleanze dei grillini: dei 104 parlamentari pentastellati 85 hanno rispettato gli “ordini di scuderia” dettati durante le dichiarazioni di voto dal capogruppo Davide Crippa, 18 risultavano in missione, e soltanto uno haa favore dell’esecutivo: Francesco Berti, che su Twitter ha poi spiegato le sue motivazioni. “Hoa favore del decreto– ha scritto – perché due crisi diin una legislatura sono già troppe. I chiarimenti nella maggioranza sono utili, ma devono avere una data di inizio e di fine. Ne va dell’affidabilità delle forze politiche e dei ...

