Come il sindaco di Bologna Lepore ha preso le parole di Santori sulla cannabis

"Sono perché la legge sia rispettata anche quando la si vuole cambiare": il sindaco di Bologna Matteo Lepore, del Pd, commenta l'uscita pubblica di Mattia Santori a margine degli Stati Generali sulla cannabis nella quale il consigliere comunale con delega al Turismo e alle Politiche giovanili aveva ammesso di fare uso della sostanza e di coltivarla a casa. "Non è legale – aveva detto il leader delle Sardine – al momento per colpa dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti equipara l'auto coltivazione allo spaccio per cui io rischio sino a 6 anni di carcere: è assurdo". "Mattia finora ha lavorato bene – dice Lepore – e spero che non voglia sprecare tutto". Su un'eventuale sfiducia arriva la frenata: "È un consigliere comunale con delega, quindi sta esercitando ...

