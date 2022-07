"Come gonfia il portafogli durante la guerra". Feltri, l'attacco a Zelensky (Di lunedì 11 luglio 2022) Personalmente non ho nulla contro il signor Zelensky. Del resto, Come potrei? Neppure ho avuto il dispiacere di conoscerlo. Pacifico per di più è che egli è presidente dello Stato aggredito e non già dello Stato aggressore. Su questo elemento oggettivo non si discute. Non mi sarebbe nemmeno consentito osservare sommessamente che il premier ucraino non è che un comico travestito da statista, dato che in Italia i giullari mascherati da politicanti non mancano, basti considerare la genesi del Movimento Cinque Stelle e qui mi fermo. Tuttavia, Come è ormai arcinoto, non condivido l'accanimento di Zelensky nel resistere a costo della pelle del suo intero popolo e nel chiedere (anzi pretendere) armi all'Occidente, ancora e ancora. Se il nostro obiettivo è la pace, tutto ciò è controproducente alla sua costruzione. Inoltre ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Personalmente non ho nulla contro il signor. Del resto,potrei? Neppure ho avuto il dispiacere di conoscerlo. Pacifico per di più è che egli è presidente dello Stato aggredito e non già dello Stato aggressore. Su questo elemento oggettivo non si discute. Non mi sarebbe nemmeno consentito osservare sommessamente che il premier ucraino non è che un comico travestito da statista, dato che in Italia i giullari mascherati da politicanti non mancano, basti considerare la genesi del Movimento Cinque Stelle e qui mi fermo. Tuttavia,è ormai arcinoto, non condivido l'accanimento dinel resistere a costo della pelle del suo intero popolo e nel chiedere (anzi pretendere) armi all'Occidente, ancora e ancora. Se il nostro obiettivo è la pace, tutto ciò è controproducente alla sua costruzione. Inoltre ho ...

