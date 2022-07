Come aggiungere sale a tavola può accorciare la tua vita di anni (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo studio, guidato dal professor Lu Qi della Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine di New Orleans, è stato condotto su 500.000 britannici di mezza età e ha definito che aggiungere sale extra ai propri pasti aumenta il rischio di incorrere in una morte precoce. Come riporta il Guardian, i ricercatori hanno scoperto che aggiungere sempre sale ai pasti a tavola riduce di oltre due anni l’aspettativa di vita per gli uomini e di un anno e mezzo per le donne. Questo non include il sale usato per il condimento durante la preparazione del pasto. La ricerca è stata effettuata su 500.000 persone di mezza età partecipanti allo studio UK Bio Bank, che sono state seguite per nove anni. Ai ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 11 luglio 2022) Lo studio, guidato dal professor Lu Qi della Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine di New Orleans, è stato condotto su 500.000 britci di mezza età e ha definito cheextra ai propri pasti aumenta il rischio di incorrere in una morte precoce.riporta il Guardian, i ricercatori hanno scoperto chesempreai pasti ariduce di oltre duel’aspettativa diper gli uomini e di un anno e mezzo per le donne. Questo non include ilusato per il condimento durante la preparazione del pasto. La ricerca è stata effettuata su 500.000 persone di mezza età partecipanti allo studio UK Bio Bank, che sono state seguite per nove. Ai ...

