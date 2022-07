Clizia Incorvaia | grandissima novità dell’ultima ora | il web impazza

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 11 luglio 2022)nelle scorse ore ha annunciato una grande, che ha lasciato i followers senza parole. Scopriamo dov’è appena sbarcata l’amatissima influencer. Si tratta di un’esperienza che la ex gieffina non aveva mai fatto finora in vita sua.-110722-Altranotizianelle scorse ore ha fatto qualcosa di completamente nuovo: ecco di che cosa si tratta.in arrivo Come forse saprete già, nelle scorse settimaneha trascorso le vacanze al mare in compagnia del suo dolce e piccolo Gabri, e, chiaramente anche del suo compagno Paolo Ciavarro. Purtroppo però negli ...