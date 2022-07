Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro costretti a separarsi dai figli | “Facciamoci forza”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 11 luglio 2022)sono statidai. Lo sfogo di lei ha spiazzato gli utenti della rete.si trovavano a vivere un vero e proprio periodo d’oro, in quanto sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Per lei è stato il secondogenito a venire alla luce, mentre per lui è stata la prima volta segnandolo verso un nuovo ruolo. foto da instagramPurtroppo però nelle scorse ore qualcosa è cambiato e il loro equilibrio è stato distrutto. Ad annunciarlo è stata la modella sul suo profilo Instagram dopo che gli utenti della rete avevano notato qualcosa di strano in quanto non era solita aggiornarli come faceva di ...