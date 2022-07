Claudia Gerini: 'Trasporti e sporcizia, la mia Roma in agonia. Così i turisti fuggono' (Di lunedì 11 luglio 2022) Claudia Gerini "Io amo Roma, e la vedo. E mi sembra che mi tenga la mano e mi chieda aiuto. Io amo Roma, la amo da morire. Ma qui è come se ci dicessero: andatevene via, non vi vogliamo". Claudia ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)"Io amo, e la vedo. E mi sembra che mi tenga la mano e mi chieda aiuto. Io amo, la amo da morire. Ma qui è come se ci dicessero: andatevene via, non vi vogliamo"....

Pubblicità

Corriere : Roma, la giungla urbana tra roghi e rifiuti in strada: da Gerini a Gassmann, le denunce sui social - 0687a7f23bb34d4 : RT @MadagioPepe: @MadagioPepe Rita dalla chiesa, Alessandro Gassman e Claudia Gerini sono pregati di andare a raccogliere la monnezza di Ro… - mlpedo : RT @Corriere: Roma, la giungla urbana tra roghi e rifiuti in strada: da Gerini a Gassmann, le denunce sui social - CreMaDrifter : RT @Corriere: Roma, la giungla urbana tra roghi e rifiuti in strada: da Gerini a Gassmann, le denunce sui social - Lucia05149332 : RT @Corriere: Roma, la giungla urbana tra roghi e rifiuti in strada: da Gerini a Gassmann, le denunce sui social -