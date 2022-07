Cinema al Verde al Parco Ecoarcheologico di Pontecagnano: si inizia con “The french dispatch” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano (Sa) – Tutto pronto per la decima edizione del Cinema al Verde, rassegna Cinematografica organizzata dal Teatro Mascheranova, il Circolo “Occhi Verdi” di Legambiente” e l’associazione Foroscenica. Quest’oggi, 11 luglio, al Parco Ecoarcheologico di Pontecagnano, si proietta il primo dei dieci film in progamma. Si comincia con “The french dispatch” di Wes Anderson: un inno sui generis al mondo del giornalismo e dell’arte del XX secolo, portato in scena attraverso tre diverse storie che si intersecano e confluiscono l’una nell’altra. Il regista, noto per una fotografia estremamente curata e simbolica, vanta la collaborazione di un cast d’eccezione. Tra i protagonisti dei premi oscar Tilda Swinton, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Tutto pronto per la decima edizione delal, rassegnatografica organizzata dal Teatro Mascheranova, il Circolo “Occhi Verdi” di Legambiente” e l’associazione Foroscenica. Quest’oggi, 11 luglio, aldi, si proietta il primo dei dieci film in progamma. Si comincia con “The” di Wes Anderson: un inno sui generis al mondo del giornalismo e dell’arte del XX secolo, portato in scena attraverso tre diverse storie che si intersecano e confluiscono l’una nell’altra. Il regista, noto per una fotografia estremamente curata e simbolica, vanta la collaborazione di un cast d’eccezione. Tra i protagonisti dei premi oscar Tilda Swinton, ...

