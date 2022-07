Cina senza liquidità. Le proteste fuori dalle banche | video (Di lunedì 11 luglio 2022) La guerra e le sue ripercussioni economiche stanno sconvolgendo molti paesi. Se da noi si fanno i conti con il caro energia in Cina le conseguenze sono opposte. Pechino ha in mano il mercato delle materie prime ma i prezzi troppo alti che impone lo stanno bloccando. I paesi occidentali riducono i consumi e si forniscono altrove lasciando la Cina senza liquidità. così le banche sono costrette a bloccare conti e prelievi. E le proteste degli utenti sono già scoppiate Leggi su panorama (Di lunedì 11 luglio 2022) La guerra e le sue ripercussioni economiche stanno sconvolgendo molti paesi. Se da noi si fanno i conti con il caro energia inle conseguenze sono opposte. Pechino ha in mano il mercato delle materie prime ma i prezzi troppo alti che impone lo stanno bloccando. I paesi occidentali riducono i consumi e si forniscono altrove lasciando la. così lesono costrette a bloccare conti e prelievi. E ledegli utenti sono già scoppiate

