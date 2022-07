Ciclismo su pista | Nations Cup 2022 | l’Italia chiude con due medaglie nell’ultima giornata a Cali

(Di lunedì 11 luglio 2022) Sicon altre duelaCup diper la nazionale azzurra disu. In Colombia la squadra del CT Marco Villa ha conquistato la vittoria con Matteo Donegà nell’Omnium e poi un secondo posto con la coppia Paternoster-Selva nella Madison. Un successo in rimonta quello di Donegà, che era partito male dopo le prime prove, ma che ha saputo recuperare nelladi ieri, specialmente nella corsa a punti. E’ stato decisivo l’ultimo sprint con l’azzurro che ha battuto l’indonesiano Bernard Van Aert ed il colombiano Juan Arango Carvajal, prendendosi la medaglia d’oro con 116 punti contro i 114 dell’asiatico e i 113 del sudamericano. Sono d’argento, invece, Letizia Partenoster e Francesca Selva, che hanno concluso al secondo posto (35 ...

Nuove medaglie per l'Italia a Cali , tappa della Nations Cup 2022 di ciclismo su pista. Jonathan Milan trionfa nell'inseguimento individuale con il nuovo record della pista in 4'05 373 (parziali di 1'07', ai mille metri, poi 2'07', e ai 3 km di 3'06'). Il friulano ha ... CICLISMO, TRACK NATIONS CUP - Cinque ori e quattro argenti: dalla Nations Cup di Cali (Colombia) l'Italia raccoglie grandi soddisfazioni.