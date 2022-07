Ciclismo, Ben O’Connor lascia il Tour de France dopo la prima settimana (Di lunedì 11 luglio 2022) Ben O’Connor non sarà al via domani della 10ma tappa del Tour de France. L’australiano si arrende durante il giorno di riposo dopo aver rimediato una lesione muscolare del gluteo medio destro in seguito ad una scivolata nella seconda tappa. Serge Niamke, medico dell’AG2R CITROËN TEAM, ha rilasciato alla stampa ai microfoni della formazione transalpina: “Dal suo incidente, Ben ha sofferto. Le vibrazioni durante la tappa del pavé non hanno facilitato il suo recupero e il suo secondo incidente di sabato durante l’ottava tappa ha ulteriormente aggravato il dolore”. Non è mancato il commento da parte di Vincent Lavenu, direttore generale del team. “Ora potrà riprendersi, potrà affrontare con calma la seconda parte della stagione ed impegnarsi nella Vuelta di Spagna che chiuderà ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Bennon sarà al via domani della 10ma tappa delde. L’australiano si arrende durante il giorno di riposoaver rimediato una lesione muscolare del gluteo medio destro in seguito ad una scivolata nella seconda tappa. Serge Niamke, medico dell’AG2R CITROËN TEAM, ha rito alla stampa ai microfoni della formazione transalpina: “Dal suo incidente, Ben ha sofferto. Le vibrazioni durante la tappa del pavé non hanno facilitato il suo recupero e il suo secondo incidente di sabato durante l’ottava tappa ha ulteriormente aggravato il dolore”. Non è mancato il commento da parte di Vincent Lavenu, direttore generale del team. “Ora potrà riprendersi, potrà affrontare con calma la seconda parte della stagione ed impegnarsi nella Vuelta di Spagna che chiuderà ...

Pubblicità

SEIGNEURLouis : RT @MichGPS: Pagina dopo pagina amo sempre di più @sonnycolbrelli. Libro ben scritto. Questa frase è proprio bella: Nel ciclismo non si imp… - sergio19692 : @Cartabellotta Caro Professore, in questo caso, molto preoccupante, ….il cambiamento climatico, ormai l’uomo può fa… - zazoomblog : Ciclismo Paolo Sangalli: “In Nazionale ruoli ben definiti. Proveremo a difendere la maglia ai Mondiali” -… - ignabike67 : #EurosportCICLISMO non ho domande da farvi ma ben si un abbraccio da Cagliari a quasi 35° con tanto affetto.. w il… -