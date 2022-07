Ci tagliano il gas: cosa succede? | Ritorna anche il coprifuoco (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo la notizia della riduzione di un terzo delle forniture all’Italia, Berlino e tutta l’Europa sono terrorizzati da uno stop totale delle forniture di gas dalla Russia. E nel frattempo il piano di emergenza del governo prevederà il coprifuoco nei locali oltre che al taglio di gas… Un piano letteralmente di austerity quello imposto dal governo Draghi per far fronte all’emergenza riguardante le riforniture del gas dalla Russia. Interventi a tappeto che riguarderanno diversi aspetti della nostra vita quotidiana, dall’aria condizionata e l’illuminazione fino al coprifuoco nei locali e i tagli alle industrie che richiedono più energia. Una fase 2 dell’emergenza nella quale potrebbero scattare seri tagli al gas. Vediamo nel dettaglio. Tagli al gas e coprifuoco: come il governo Draghi affronterà l’emergenza con ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo la notizia della riduzione di un terzo delle forniture all’Italia, Berlino e tutta l’Europa sono terrorizzati da uno stop totale delle forniture di gas dalla Russia. E nel frattempo il piano di emergenza del governo prevederà ilnei locali oltre che al taglio di gas… Un piano letteralmente di austerity quello imposto dal governo Draghi per far fronte all’emergenza riguardante le riforniture del gas dalla Russia. Interventi a tappeto che riguarderanno diversi aspetti della nostra vita quotidiana, dall’aria condizionata e l’illuminazione fino alnei locali e i tagli alle industrie che richiedono più energia. Una fase 2 dell’emergenza nella quale potrebbero scattare seri tagli al gas. Vediamo nel dettaglio. Tagli al gas e: come il governo Draghi affronterà l’emergenza con ...

