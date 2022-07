Chicago P D 9 ci sarà? La nuova stagione al via su Italia1 al posto dell’ottava

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022)P.D. 9 cioppure no? Il momento di chiederselo è arrivato visto che proprio oggi, 11 luglio, suandrà in onda il finalecon gli ultimi due episodi. Lunedì prossimo l’appuntamento è fissato per il prime time time con i primi due episodi diP.D. 9 in cui continuano le ricerche di Sam soprattutto quando viene a galla che un suo conoscente, Mark Irwin potrebbe averlo aiutato a lasciare la città. ATTENZIONE SPOILER Riprenderà quindi da qui la corsa dei protagonisti diP.D. 9 la prossima settimana mentre a casa di Mark viene ritrovato un computer e Voight cancella un video che potrebbe compromettere lui e Hailey. Nel tentativo di sfuggire agli agenti, Mark entra in un edificio abbandonato prendendo in ostaggio ...