Chiara Ferragni stavolta si osa | Non l’aveva mai fatto prima: è brivido (Di lunedì 11 luglio 2022) Immortala qualsiasi attimo. E lo sottopone alla visione dei followers. Ma questa volta la protagonista non è lei Delle sue foto sui social, spesso a spiccare i paesaggi dei luoghi incantevoli dove si trova. O i suoi outfit molto particolari. Ma questa volta lo sguardo non si sofferma su di lei. E nemmeno su un abito costosissimo. Oppure su una casa da sogno. E non pensiate di vedere, sullo sfondo, un panorama paradisiaco. Questa volta Chiara Ferragni va oltre. Molto oltre… Chiara Ferragni (web source)La 35enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E lì mostra ogni cosa. Considerata unanimemente la prima vera influencer italiana. Insieme a Fedez forma una delle coppie più in vista del ... Leggi su newstv (Di lunedì 11 luglio 2022) Immortala qualsiasi attimo. E lo sottopone alla visione dei followers. Ma questa volta la protagonista non è lei Delle sue foto sui social, spesso a spiccare i paesaggi dei luoghi incantevoli dove si trova. O i suoi outfit molto particolari. Ma questa volta lo sguardo non si sofferma su di lei. E nemmeno su un abito costosissimo. Oppure su una casa da sogno. E non pensiate di vedere, sullo sfondo, un panorama paradisiaco. Questa voltava oltre. Molto oltre…(web source)La 35enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E lì mostra ogni cosa. Considerata unanimemente lavera influencer italiana. Insieme a Fedez forma una delle coppie più in vista del ...

Pubblicità

BabeBowl : Alessandra Ambrosio vs Chiara Ferragni - BabeBowl : Babe Bowl ???? Round 1 Alessandra Ambrosio vs Chiara Ferragni - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni foto Instagram bollente in Grecia: subito in topless #Gossipitaliano #ChiaraFerragni… - GabGavros : Fedez ha parlato male di Chiara Ferragni in una canzone e poi si sono sposati, lo faccio io e mi trovo un'invito a… - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: Il #cachet di Chiara Ferragni a #Sanremo2023: la cifra supera Checco Zalone e Sabrina Ferilli -