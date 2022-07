Chiara Ferragni in Senza veli lancia la campagna “Capezzolo libero” | fan in delirio

Chiara Ferragni in topless lancia la campagna “Capezzolo libero”: fan in delirio (Di lunedì 11 luglio 2022) Per Chiara Ferragni è tempo di libertà, l’influencer porta avanti la campagna “Free the nipple” in barca mostrandosi in un Senza veli favoloso, il post scatena il delirio dei fan. Siamo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 luglio 2022) Perè tempo di libertà, l’influencer porta avanti la“Free the nipple” in barca mostrandosi in unfavoloso, il post scatena ildei fan. Siamo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

raffaer_ : Il fatto che la policy di Instagram sia una barzelletta e andrebbe cambiata è un altro discorso. Il punto è che se… - raffaer_ : vorrei un attimo fare una lamentela all’ultimo post di Chiara Ferragni. Non per il post in sé, quello non ha nulla… - telodogratis : Chiara Ferragni in topless: “Liberate i capezzoli” - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez, paura per nonna Luciana: «È stata ricoverata in ospedale». Ecco come sta - jumptarvo : ma chiara ferragni è ossessionata dalle sue tette basta basta bastaa -