Chiara Ferragni in slip e seno nudo, la foto hot che fa impazzire il web (Di lunedì 11 luglio 2022) Chiara Ferragni super hot su Instagram. Si respira aria bollente dalla Grecia. Temperature così alte da togliersi i vestiti di dosso, giusto Chiara? slip in pizzo bianco e una mano che copre il seno, questo lo scatto hot postato dalla Ferragni che ha fatto impazzire il web. La cornice è quella di una semplice camera da letto di un resort a Hydra, dove l’influencer si trova in vacanza. Capelli leggermente mossi e bagnati le accarezzano la schiena, trucco impeccabile e fisico asciutto. Ferragni SUPER SEXY IN LINGERIE SUI SOCIAL Dopo la disavventura di ieri, che ha tenuto in ostaggio per tre ore la Ferragni e la sua comitiva di amici su una barca rotta in mezzo al mare, è tempo di relax e di godersi la vacanza ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 11 luglio 2022)super hot su Instagram. Si respira aria bollente dalla Grecia. Temperature così alte da togliersi i vestiti di dosso, giustoin pizzo bianco e una mano che copre il, questo lo scatto hot postato dallache ha fattoil web. La cornice è quella di una semplice camera da letto di un resort a Hydra, dove l’influencer si trova in vacanza. Capelli leggermente mossi e bagnati le accarezzano la schiena, trucco impeccabile e fisico asciutto.SUPER SEXY IN LINGERIE SUI SOCIAL Dopo la disavventura di ieri, che ha tenuto in ostaggio per tre ore lae la sua comitiva di amici su una barca rotta in mezzo al mare, è tempo di relax e di godersi la vacanza ...

AngeloSavianoM1 : RT @trash_italiano: Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara Ferr… - zazoomblog : Chiara Ferragni topless in vacanza: fan in visibilio - #Chiara #Ferragni #topless #vacanza: - imnotpelsys : RT @lnclt_dulac: ma se chiara ferragni all'ultima serata non presenterà una delle canzoni in gara urlando 'QUESTO È IL PEZZO MIO PREFERITO'… - infoitcultura : Chiara Ferragni, topless in vacanza: fan in visibilio - myliebes : RT @Hernandzismo19: Ma da quando chiara ferragni ha deciso di postare solo nuda? -