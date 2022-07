Chi è Carmine Elia, il regista di “Mare Fuori” coinvolto in un grave incidente (Di lunedì 11 luglio 2022) Un incidente stradale è avvenuto questa notte a Roma, dove hanno perso la vita due giovani ragazze. Nello scontro è rimasto coinvolto anche Carmine Elia, noto regista italiano, portato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Firma di importantissime serie tv italiane, ha debuttato all’inizio degli anni 2000 come assistente alla regia, per poi dirigere dal 2006 importanti fiction tv come Don Matteo a Mare Fuori. Carmine Elia coinvolto in un incidente: ricoverato al Gemelli di Roma Un terribile incidente stradale ha coinvolto due macchine la scorsa notte a Roma, tra via del Foro Italico e la Tangenziale Est. Beatrice e Giorgia, giovanissime ragazze di 21 e 22 anni, hanno ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 luglio 2022) Unstradale è avvenuto questa notte a Roma, dove hanno perso la vita due giovani ragazze. Nello scontro è rimastoanche, notoitaliano, portato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Firma di importantissime serie tv italiane, ha debuttato all’inizio degli anni 2000 come assistente alla regia, per poi dirigere dal 2006 importanti fiction tv come Don Matteo ain un: ricoverato al Gemelli di Roma Un terribilestradale hadue macchine la scorsa notte a Roma, tra via del Foro Italico e la Tangenziale Est. Beatrice e Giorgia, giovanissime ragazze di 21 e 22 anni, hanno ...

