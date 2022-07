Charlotte Casiraghi seduce con schiena nuda e frange. Ma la Principessa da fiaba è un’altra (Di lunedì 11 luglio 2022) La magia del Ballo della Rosa è tornata dopo 2 anni e Charlotte Casiraghi non ha tradito le aspettative con un magnifico abito seducente che lascia nude spalle, schiena e parte del décolleté. Ma nonostante fosse meravigliosa, un’altra donna le ha rubato sorprendentemente la scena. E non è Charlene di Monaco, clamorosamente assente. La Principessa che ha osato adombrare la bellezza sfolgorate di Charlotte Casiraghi è la sorellastra, Alexandra di Hannover. Uno smacco per la secondogenita di Carolina di Monaco che si è vista spodestare il titolo della più affascinante dalla Principessa, considerata un po’ da tutti “il brutto anatroccolo” di casa, che però ora ha dimostrato di essere uno splendido cigno. Charlotte ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 luglio 2022) La magia del Ballo della Rosa è tornata dopo 2 anni enon ha tradito le aspettative con un magnifico abitonte che lascia nude spalle,e parte del décolleté. Ma nonostante fosse meravigliosa,donna le ha rubato sorprendentemente la scena. E non è Charlene di Monaco, clamorosamente assente. Lache ha osato adombrare la bellezza sfolgorate diè la sorellastra, Alexandra di Hannover. Uno smacco per la secondogenita di Carolina di Monaco che si è vista spodestare il titolo della più affascinante dalla, considerata un po’ da tutti “il brutto anatroccolo” di casa, che però ora ha dimostrato di essere uno splendido cigno....

infoitcultura : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, due innamorati al Ballo della Rosa - milaniolivera : RT @eliesaaabs: Charlotte Casiraghi - CherylKate_News : RT @vaninaswchindt: On July 8, 2022, Prince Albert II of Monaco, Princess Caroline of Hanover, Princess Alexandra of Hanover, Charlotte Cas… - filafresh : RT @vogue_italia: Beatrice Borromeo in Dior, Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco in Chanel. Difficile definire quale dei look sia il p… - vogue_italia : Beatrice Borromeo in Dior, Charlotte Casiraghi e Carolina di Monaco in Chanel. Difficile definire quale dei look si… -